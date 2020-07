Ghost of Tsushima è la nuova IP first party per PS4 che ha venduto più velocemente in assoluto, con 2,4 milioni di unità vendute nei suoi primi tre giorni sul mercato. L'annuncio è stato dato dall'account ufficiale PlayStation, che ha espresso evidente soddisfazione per l'andamento del gioco.

Ghost of Tsushima è una nuova IP rischiosa, vuoi per l'ambientazione, vuoi perché viene da uno studio first party considerato ingiustamente minore rispetto ad altri. Comunque sia ha saputo emergere e pare che le avventure di Jin stiano piacendo parecchio ai videogiocatori, nonostante i voti non proprio stellari ricevuti dal gioco.

Ghost of Tsushima è l'ultima grande esclusiva per PS4. Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione del gioco di Sucker Punch, dove abbiamo scritto:

Ghost of Tsushima è un'ottima idea nata forse troppo tardi. Un open world di stampo classico che tenta di inserire alcune ottime trovate in un genere in cui però non è il più brillante rappresentante. Un videogioco che qualche anno fa si sarebbe meritato con grande facilità un voto di piena eccellenza e che oggi non riesce a farlo solo perché inserito in un contesto saturo. Se siete grandi amanti del Giappone feudale e dell'open world giocatelo, vi divertirete senza dubbio, ma senza per questo approcciarlo come se dovesse essere il titolo della vostra vita. Sucker Punch ha compiuto un ulteriore passo verso la maturità, ma per la piena riuscita dovremo ancora attendere il proprio lavoro del team.

