Il Cortocircuito torna alle 15:00: si parlerà dell'evento Xbox di ieri

Oggi a partire dalle 15, sul canale Twitch di Multiplayer.it, ritorna Il Cortocircuito, con una puntata inevitabilmente dedicata all'evento Xbox di ieri. Commenteremo quindi tutti i giochi presentati, le novità annunciate e i trailer mostrati, con un occhio particolare sul video di gameplay di Halo Infinite che tanto sta facendo discutere.

Se volete avere un quadro generale dei contenuti dell'Xbox Game Show, leggete questa notizia di riepilogo. In studio ci saranno Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino che lotteranno nel fango per far emergere le loro ragioni.

