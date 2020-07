Xbox Game Showcase: tutti gli annunci e i trailer della presentazione di Xbox Series X

Xbox Game Showcase si è concluso da qualche ora e possiamo ricapitolare con calma tutti gli annunci e i trailer dei giochi Xbox Series X presentati all'interno dell'evento Microsoft andato in scena oggi pomeriggio.

La presentazione è durata circa un'ora a ha dato modo di vedere veramente una grande quantità di giochi, compresi cinque titoli esclusivi in sviluppo presso i team interni first party di Xbox Game Studios, che danno un'idea della ricchezza della lineup disponibile per Xbox Series X e PC, condivisa in parte anche da Xbox One, sebbene alcuni giochi non siano cross-gen.

Ricordiamo inoltre che nel pre-show è stato annunciato che Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta arriva anche su Xbox, direttamente sull'Xbox Game Pass, è stato mostrato il nuovo Exomecha per Xbox Series X, l'interessante Echo Generation, Balan Wonderworld annunciato dal creatore di Sonic e Square Enix e Hello Neighbor 2.

Vediamo poi tutto quello che è emerso nel corso della fase centrale dell'evento, che potete rivedere nel video qui sopra in 4K e 60 frame al secondo: