Ori and the Will of the Wisps, upgrade su Xbox Series X a 4K e 120 fps

Ori and the Will of the Wisps arriverà su Xbox Series X con un upgrade che utilizzerà l'ormai noto sistema dello Smart Delivery e introdurrà una serie di migliorie tecniche al gioco.

In particolare, il titolo di Moon Studios sfrutterà la potenza della nuova piattaforma per offrire una grafica a 4K e 120 fps, il che si tradurrà in animazioni più fluide e in un input lag inferiore.

Come indicato nella nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps, il gioco vanta un comparto artistico straordinario, che trarrà senza dubbio vantaggio dalle migliorie in arrivo su Xbox Series X.

Naturalmente l'aggiornamento sarà gratuito per tutti i possessori del titolo, che peraltro è incluso nell'ampio catalogo di Xbox Game Pass essendo una produzione first party Microsoft.