Fable su Xbox Series X e PC annunciato con un trailer ufficiale all'Xbox Game Showcase

Fable è confermato: il nuovo gioco di Playground Games presentato per Xbox Series X e PC alla conferenza Xbox Game Showcase con un primo teaser trailer è in effetti intitolato Fable e potrebbe dunque trattarsi di una sorta di reboot della serie.

Il video, composto con grafica in-engine o computer grafica, non è ben chiaro visto che si tratta di un frammento di presentazione dal carattere esclusivamente narrativo e preliminare, mostra soltanto qualcosa dell'ambientazione, che si presenta puramente fantasy, ma di stampo fiabesco.

Fable sembra dunque tenere fede alle sue origini con un'atmosfera fiabesca classica ma anche umoristica, come dimostra il finale del teaser trailer: sembrano dunque permanere le caratteristiche tipiche della serie, con il fantasy che da una parte è epico e dall'altra alquanto umoristico.

Il nuovo Fable segue dunque le tracce della storica serie creata da Peter Molyneux e Lionhead, passata di mano a Playground Games, autori della celebre serie Forza Horizon e dunque in mani decisamente promettenti.

Difficile dedurre qualcosa dal teaser trailer pubblicato, al di là del tono e delle atmosfere che sembrano cogliere perfettamente nel segno per un ritorno della serie, visto il particolare misto di epica, fiaba e umorismo, ma possiamo immaginare che si possa trattare di un action RPG open world, vista anche l'esperienza del team con le ambientazioni particolarmente aperte. Non è stata segnalata ancora alcuna data di uscita, in attesa di ulteriori informazioni.