Fable potrebbe essere stato rinviato per uscire anche su PS5 in contemporanea con Xbox: lo ha ipotizzato il noto leaker NateTheHate, che di recente ha correttamente previsto la data dell'annuncio di Nintendo Switch 2, nell'ambito di un discorso che ha senza dubbio una sua plausibilità.

"Quando se ne è parlato a dicembre, Fable era in carreggiata per un lancio nel 2025", ha scritto Nate. "Se dovessi fare un'ipotesi sul motivo del rinvio, magari è per dare agli sviluppatori del tempo extra per rifinire e preparare la versione PS5 (sempre prevista per il 2026) perché possa uscire al day one, in contemporanea con Xbox e PC."

Chiamato a chiarire le sue dichiarazioni, il leaker ha poi aggiunto: "Le ipotesi riguardano i motivi del rinvio, ma il fatto che Fable arriverà su PS5 l'anno dopo il lancio su Xbox e PC non è una teoria."

"Tenete presente che questo calendario è stato stabilito con Fable in arrivo nel 2025 su Xbox e PC, ma ora che il gioco è stato spostato al 2026... è ragionevole pensare che l'arrivo in contemporanea anche su PS5 sia una possibilità."