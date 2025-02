Kathleen Kennedy lascerà Lucasfilm e Star Wars alla fine dell'anno?

Kathleen Kennedy potrebbe lasciare Lucasfilm e Star Wars alla fine dell'anno: lo riferisce una fonte che sostiene di essere a conoscenza dei piani dell'attuale presidente, sebbene per il momento si tratti di voci assolutamente non confermate.

Inizialmente co-presidente di Lucasfilm insieme a George Lucas, Kennedy ha guidato da sola l'azienda dopo l'acquisizione da parte di Disney ed è stata la principale artefice del rilancio di Star Wars, producendo la trilogia cominciata nel 2015 con Il Risveglio della Forza e serie televisive come The Mandalorian e Andor.

Il già citato Star Wars: Il Risveglio della Forza è stata la pellicola di maggior successo sotto la gestione di Kathleen Kennedy, portando a casa incassi globali per circa 2 miliardi di dollari, ma come sappiamo i film successivi non hanno ottenuto il medesimo riscontro e in particolare Solo: A Star Wars Story si è rivelato un flop.