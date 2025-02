Disponibile il preload di Monster Hunter Wilds su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ecco quando potrete giocarci

Monster Hunter Wilds debutterà in tutto il mondo questo venerdì. Chi ha acquistato una copia digitale su PC, PS5 e Xbox Series X|S da poche ore può iniziare il preload dei file di gioco , in modo da arrivare preparati al lancio.

Gli orari di sblocco delle copie digitali

Come sicuramente saprete il lancio di Monster Hunter Wilds è in programma per venerdì 28 febbraio. I giocatori su PS5 in Italia potranno iniziare a giocare a partire dalla mezzanotte, mentre quelli su Xbox e PC dovranno aspettare fino alle 6:00 del mattino dello stesso giorno.

Un cacciatore alle prese con il Chatacabra in Monster Hunter Wilds

In aggiunta, i giocatori PC devono tenere in conto anche la compilazione degli shader al primo avvio e il download a parte del pacchetto con le texture ultra che verrà messo a disposizione al lancio senza costi aggiuntivi (stando al sito ufficiale dovrebbe pesare fino a 75 GB, praticamente quanto se non più del gioco stesso).

Nel frattempo, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Monster Hunter Wilds.