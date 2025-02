L'aggiornamento di lancio di Monster Hunter Wilds non è leggero: preparate la fibra

La patch di lancio di Monster Hunter Wilds pesa infatti 18 GB , secondo quanto riportato in rete, perlomeno in versione PlayStation 5.

Monster Hunter Wilds è in arrivo il 28 febbraio e in tanti non vedono l'ora di mettere le mani sul videogioco. Chi non ha modo di fare il pre-download della versione digitale del GDR, però, dovrà prepararsi perché al momento del primo avvio dovrà fare un corposo aggiornamento.

Cosa sappiamo dell'aggiornamento di Monster Hunter Wilds

Questo update di Monster Hunter Wilds porta il gioco dalla versione 1.0 alla versione 1.000.020. Come capirete dalla numerazione, non dà l'impressione di essere un contenuto principale, quando più un classico mix di correzioni e miglioramenti per il giorno di lancio.

Non è stata condivisa una lista delle modifiche ufficiale, quindi possiamo solo supporre e basarci sui report online. L'idea è che questo aggiornamento aggiunga la modalità Bilanciato (a metà tra Prestazioni e Qualità grafica) e il supporto alla versione PS5 Pro (già analizzata da Digital Foundry). Ovviamente ci aspettiamo che sistemi qualche bug che non è stato risolto in tempo per la distribuzione delle copie per le recensioni.

Ricordiamo che Monster Hunter Wilds è praticamente un gioco "come servizio" che sarà continuamente aggiornato con miglioramenti e soprattutto nuovi contenuti gratuiti, come nuovi mostri e cacce. In attesa di scoprire di più in modo ufficiale, leggere la nostra recensione di Monster Hunter Wilds o - se lo avete già fatto - prenotate la vostra copia per console o PC.