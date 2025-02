Monster Hunter Wilds è in prenotazione su Amazon per console e PC, per chi attendeva le recensioni

Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito , ovvero se il prezzo cala dopo la prenotazione, vi viene assicurato che la cifra più bassa viene applicata automaticamente al vostro ordine. Con pochi giorni di distanza dalla pubblicazione, però, non crediamo arriveranno offerte. La prenotazione - che ricordiamo è gratuita - serve soprattutto per assicurarvi una spedizione più rapida possibile.

Pochi giorni è ciò che separa dall'arrivo di Monster Hunter Wilds. Se dopo aver letto le recensioni anche voi non vedete l'ora di mettere le mani sul videogioco, sappiate che potete prenotare tramite Amazon Italia la vostra copia di Monster Hunter Wilds per PC, PS5 e Xbox Series X. Potete trovare i giochi a questi indirizzi:

Monster Hunter Wilds è perfetto per i gruppi e i solitari

Monster Hunter Wilds è un gioco di ruolo d'azione in un mondo aperto vivo e denso di fauna e flora. Potete giocare in cooperativa online con gli amici o gli sconosciuti, ma se invece preferite optare per l'offline sappiate che potete evocare liberamente nei PNG che creeranno attorno a voi una squadra e vi daranno in ogni caso la sensazione di cacciare in gruppo.

Segnaliamo anche che se non vi interessa la versione PC con il codice nella scatola, potete ottenere una copia per Steam a prezzo ben più basso grazie alle promozioni di Instant Gaming. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Monster Hunter Wilds.