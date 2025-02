La classifica Steam vede Monster Hunter Wilds in prima posizione, Avowed è terzo

A pagare le conseguenze di tutte queste rimonte è Sid Meier's Civilization 7, che scende al quarto posto fra i giochi più venduti, seguito dall' ottimo debutto in quinta posizione di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii , che pare stia andando molto bene sulla piattaforma Valve.

Un successo prevedibile

Accolto dalla stampa internazionale con voti eccellenti, Monster Hunter Wilds inseguiva già da qualche settimana la vetta della classifica Steam, ed è riuscito a raggiungerla considerando le sole vendite delle prenotazioni, visto che il lancio del gioco è fissato al 28 febbraio.

Non è tuttavia il caso di ignorare le prestazioni di Kingdom Come: Deliverance 2, che ha venduto finora oltre due milioni di copie ed è presente in maniera stabile nelle posizioni più alte della top 10: tutto fa pensare che il suo sarà un grande successo.

Come già accennato, infine, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è stato il secondo miglior lancio della serie su Steam e per il momento la cosa sembra stia producendo ottimi numeri per l'avventura piratesca di Goro Majima.