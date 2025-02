Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è il secondo miglior lancio della serie su Steam per utenti simultanei

I numeri degli ultimi capitoli a confronto

In linea di massima non parliamo di numeri sbalorditivi, ma comunque superiori a quelli dei precedenti capitoli. Ad esempio, Yakuza: Like a Dragon non è andato oltre i 9.535 utenti contemporanei, mentre lo spin-off The Man Who Erased His Name è a 13.737. Tuttavia, siamo ben lontani dai 46.161 giocatori di Infinite Wealth. C'è da dire che trattandosi di uno spin-off probabilmente l'interesse del pubblico è minore rispetto al precedente episodio. Inoltre Pirate Yakuza in Hawaii è uscito in un mese particolarmente affollatto di uscite e a cavallo di lanci importanti come quelli di Kingdom Come: Deliverance 2 e Monster Hunter Wilds. A tal proposito, la data di uscita era stata anticipata di una settimana proprio per non far scontrare il gioco con l'hunting game di Capcom.

Una battaglia in mare in Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii

A ogni modo, l'ultima fatica di Ryu Ga Gotoku Studio ha ricevuto gli apprezzamenti della stampa internazionale (a questo proposito, ecco la nostra recensione di Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii) e anche su Steam al momento ha un 96% di valutazioni positive da parte degli utenti.