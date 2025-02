Disponibile la demo gratuita di Solasta 2, un gioco di ruolo classico di pregevole fattura

La demo di suo contiene un tutorial completo per imparare a giocare, ottimo in previsione del lancio della versione finale (che non ha ancora una data d'uscita), nonché alcune caratteristiche di aiuto per i neofiti (disattivabili), come i dadi amichevoli che impediscono di avere lunghe sequenze di tiri negativi. Se non vi interessa avere la vita facilitata, andate nel menù delle opzioni e scegliete cosa tenere attivo e cosa no.

Lo studio di sviluppo Tactical Adventures ha pubblicato la demo PC di Solasta 2 , un gioco di ruolo classico, seguito dell'amatissimo Solasta: Crown of the Magister . Anche il nuovo capitolo sembra essere di fattura pregevole, a dirla tutta, forte del successo del precedente e dell'esperienza maturata dallo studio di sviluppo.

Avventura autonoma

Per quanto riguarda gli altri aspetti del gioco, per la demo sono stati preparati dei personaggi fissi (a differenza della versione finale del gioco dove ci sarà un editor completo per crearsi i propri eroi), che vi accompagneranno in un'avventura impegnativa di 2-3 ore. Viene anche sottolineato che la demo ha dei contenuti autonomi che non saranno presenti nella versione finale. Insomma, è come se fosse un minigioco gratuito, considerando tutto.

Gli sviluppatori ci tengono anche a sottolineare che la demo non prevede la modalità cooperativa (presente nel gioco finale) e non permette di salire di livello. Comunque sia i personaggi consentiranno di provare vari aspetti dei sistemi di gioco, come gli incantesimi di livello 2 e diverse abilità di combattimento.

Se vi interessa, potete scaricare la demo di Solasta 2 da Steam, in attesa di sapere quando potremo giocare alla versione finale.