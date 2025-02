Pokémon Scarlatto e Violetto regalano un Jumpluff competitivo tramite questo codice promozionale

Per ottenere questo regalo tramite il codice " EU1C25SUNNYDAY ". Per riscattarlo dovrete connettere il vostro Nintendo Switch a internet e selezionare la funzione Poképortale dal menu di Pausa. Una volta fatto andate nella sezione " Dono Segreto " e immettete la password qui sopra.

Di tanto in tanto Game Freak fa dei regali ai giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto tramite dei codici promozionali. Questa volta la casa offre a tutti la possibilità di aggiungere alla propria collezione un Jumpluff addestrato per il competitivo e basato sull'esemplare utilizzato da Marco Silva, il vincitore dei Campionati Pokémon Internazionali Latinoamericani.

Le caratteristiche del Jumpluff in regalo

Come accennato in apertura, il Jumpluff in regalo è pensato per i match online e potrebbe rivelarsi un'ottima aggiunta alla vostra squadra. Nello specifico è di livello 50 e porta con sé lo strumento Anonimanto, che previene gli effetti aggiuntivi dei colpi degli avversari. Per quanto riguarda le mosse ha Sonnifero, Giornodisole, Ventoincoda e Polverabbia. La sua abilità è Clorofilla, che aumenta la velocità se la luce del sole è intensa (un effetto attivabile con Giornodisole).

Tenete presente che questo regalo sarà disponibile solo per pochi giorni, per la precisione fino al 28 febbraio, dunque se siete interessati vi suggeriamo di riscattarlo il prima possibile. Rimanendo in tema, è stato annunciato un nuovo Pokémon Presents per la prossima settimana e durante l'evento vedremo sicuramente in azione Leggende Pokémon Z/A.