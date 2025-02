Pokémon GO: il City Safari di Milano è alle porte, ecco date, attività, prezzi e come partecipare

Per la precisione il Pokémon GO City Safari di Milano si svolgerà sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 dalle 10:00 alle 18:00 . Vediamo tutti i dettagli dell'evento.

I City Safari di Pokémon GO sono eventi dal vivo organizzati da Niantic che trasformano le città in enormi aree di gioco per gli appassionati del titolo mobile, che possono mettersi alla ricerca di Pokémon rari e partecipare a missioni speciali . Presto questa iniziativa farà per la prima volta tappa in Italia a Milano e si tratta dunque di un'occasione imperdibile per gli Allenatori italiani

I partecipanti in possesso del biglietto potranno usufruire di ulteriori vantaggi e premi: avranno più probabilità di incontrare Pokémon Cromatici, potranno effettuare fino a cinque scambi speciali al giorno in città, pagheranno il 50% in meno di polvere di stelle per gli scambi, avranno a disposizione moduli esca che dureranno fino a quattro ore e riceveranno un esclusivo souvenir, la Piccola Bussola, dal proprio compagno Pokémon. Inoltre, i bonus ottenuti il sabato saranno validi anche la domenica.

I biglietti per prendere parte al City Safari di Milano sono già disponibili all'acquisto (fino a esaurimento) tramite il sito ufficiale di Pokémon GO a questo indirizzo o direttamente tramite l'app del gioco su dispositivi mobile.

Gameplay e attività

Il City Safari è un evento progettato per consentire agli Allenatori di divere l'esperienza della città al proprio ritmo, fare amicizia con altri giocatori e, ovviamente, catturare Pokémon. Ogni biglietto consentirà di partecipare in una speciale Ricerca a Tempo del Professor Willow. In questa avventura saremo accompagnati da uno speciale Eevee con cappello da esploratore, con cui visiteremo i siti, i punti di riferimento e i luoghi più famosi e iconici di Milano.

Eevee e tutte le Eeveeluzioni con cappello da esploratore

Esplorando la città i giocatori potranno collezionare abbastanza caramelle per farlo evolvere in una delle sue otto "Eeeveeluzioni", ovvero Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon o Sylveon, tutti con l'esclusivo cappello da esploratore. La ricompensa al completamento della ricerca consentirà di ottenere un incontro aggiuntivo con Eevee con cappello da esploratore in ciascun luogo visitato.

Inoltre, durante l'evento appariranno altri Pokémon speciali per tutta Milano. In particolare per la prima volta su Pokémon GO, sarà possibile incontrare Mudbray. Il Pokémon Ciuconiglio per il momento appare solo negli eventi City Safari del 2025. Ecco la lista dei Pokémon che appariranno durante la tappa di Milano:

Meowth (Alola)

Gastly

Mr. Mire

Unown C

Unown I

Unown M

Unown S

Slugma

Corsola

Skarmory

Miltank

Lotad

Corphish

Buizel

Glameow

Munna

Tirtouga

Minccino

Espurr

Swirlix

Crabrawler

Mudbray

Jangmo-o

Tutti i Pokémon che appariranno durante il City Safari di Milano

Durante l'evento i seguenti Pokémon si schiuderanno dalle Uova:

Corsola

Mime Jr.

Mudbray

Jangmo-o

Durante il City Safari, Milano ospiterà diversi stand di Pokémon GO, inclusi quelli nella zona di Milano Centrale. Qui gli Allenatori potranno fare una pausa, ricevere fantastici omaggi, incontrarsi e scattare foto memorabili insieme. Inoltre, sull'app Campfire ci sarà una sezione speciale dedicata al City Safari Milano. Qui sarà possibile trovare e partecipare a tutti i Meet-up ufficiali dei Community Ambassador, offrendo un'ulteriore opportunità per giocare e divertirsi insieme.