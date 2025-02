Earth Defense Force 6 ha fatto delle ottime vendite

L'editore D3 Publisher e lo studio di sviluppo Sandlot hanno svelato i dati di vendita aggiornati dell'action Earth Defense Force 6: 600.000 copie. Considerando che gli ultimi dati comunicati il 6 settembre 2024 parlavano di 550.000 copie, si tratta di 50.000 copie in più nel giro di sei mesi. Non sono numeri clamorosi, ma immaginiamo che siano ottimi per una serie che non ha certo bisogno di vendere milioni di copie per andare in pareggio, visti i costi di sviluppo ridotti.