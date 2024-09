Earth Defense Force 6 ha venduto più di mezzo milione di copie

Non tutti i giochi devono vendere 10 milioni di copie per essere felici, ossia per raggiungere il pareggio. A Earth Defense Force 6, ad esempio, ne sono bastate molte meno. L'editore D3 Publisher e lo studio di sviluppo Sandlot hanno infatti svelato con una certa soddisfazione che l'ultimo capitolo della serie action in cui si massacrano orde di insetti alieni giganti ha venduto complessivamente più di 550.000 copie, un risultato in linea con le aspettative di quella che è una serie a medio budget che va in giro da molti anni.

Da sottolineare che il dato delle vendite è globale e non relativo al solo Giappone, dove solitamente la serie vende di più. Inoltre l'editore non ha comunicato su quali piattaforme sia andato meglio.