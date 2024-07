Earth Defense Force 6 su Steam riceve review boming e il motivo è legato a Epic Games

Secondo alcuni commenti, inoltre, inizialmente la pagina Steam non segnalava che per giocare online era obbligatorio collegare un account di terze parti , ma che solo alcune ore dopo la pubblicazione l'informazione è stata aggiunta.

Earth Defense Force 6 è finalmente disponibile e rapidamente ha subito review boming su Steam a causa di una strana clausola: per giocare online è necessario collegare un account Epic Games Store .

Le opinioni dei giocatori di Earth Defense Force 6

Al momento della scrittura, le recensioni positive sono solo il 40% del totale, con una votazione Nella media. Come segnalato da PC Gamer, però, inizialmente la percentuale era solo del 29% con un giudizio Perlopiù negativo. Bisognerà vedere a lungo termine come si evolverà la situazione.

Secondo lo sviluppatore Sandlot, Earth Defense Force 6 è passata a Epic Online Services per facilitare il crossplay tra PS4 e PS5, perché la vecchia implementazione di rete "non era in grado di gestire l'elaborazione comune e il matchmaking tra hardware diversi, rendendo necessaria la ricerca di una nuova soluzione". A quanto pare, quella di Epic Games era la migliore.

Questo ovviamente significa che è necessario collegarsi con un account Epic Games, cosa che infastidisce molti utenti di Steam.

Bisogna comunque notare che è possibile giocare offline, quindi in tal caso non vi è alcun obbligo di collegamento tra gli account. Inoltre, la progressione è condivisa tra le sessioni online e offline. Per quanto riguarda la qualità del gioco, invece, i fan sembrano positivamente colpiti da Earth Defense Force 6 e affermano che se avete apprezzato il quinto capitolo amerete anche questo.

Nel mentre i giocatori lottano contro Epic Games, la compagnia di Fortnite va contro Samsung e le nuove regole per il suo negozio mobile.