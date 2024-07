Epic Games si scaglia contro le nuove regole di Samsung e rimuove Fortnite dal Galaxy Store per protesta

La comunicazione di Epic Games Store

Più precisamente, Epic Games ha rivelato che porterà i suoi giochi per dispositivi mobili, tra cui Fortnite, su "altri negozi mobile che offrono a tutti gli sviluppatori accordi vantaggiosi" e che "porrà fine alle partnership di distribuzione con i negozi mobile che lavorano come se imponessero tasse e che non offrono un giusto e onesto supporto a tutti gli sviluppatori, anche nel caso nel quale questi negozi ci vogliano offrire accordi speciali per i nostri giochi". In breve, a Epic Games non interessa ricevere un trattamento speciale: vuole che tutti gli sviluppatori siano trattati nello stesso modo e che l'accordo sia giusto.

Il post cita specificamente AltStore, uno store esclusivo per l'UE e per iOS, come uno dei luoghi in cui Epic Games apparirà presto, aggiungendo che prevede di annunciare presto il supporto per "almeno altri due negozi di terze parti". Inoltre, Epic si sta preparando a pubblicare la propria app Epic Games Store su Android a livello globale e su iOS nell'UE.

Come detto, l'editore rimuoverà invece Fortnite e gli altri giochi dal Samsung Galaxy Store "per protestare contro la decisione anticoncorrenziale di Samsung di bloccare il side-loading per impostazione predefinita sui dispositivi Android di Samsung". Tale opzione può essere tolta manualmente dagli utenti, ma Epic Games continua la propria lotta contro questo tipo di pratica usando la potenza economica di Fortnite come leva.

Parlando del battle royale, i giocatori di Fortnite si stanno alleando per eliminare chiunque usi una Tesla Cybertruck.