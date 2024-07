I giocatori di Fortnite si stanno alleando per eliminare chiunque usi una Tesla Cybertruck nel battle royale

Cosa vogliono fare alcuni giocatori di Fortnite contro il Cybertruck

Vari utenti, sui social media, stanno proponendo di coalizzarsi in modo ufficiale contro chiunque usi un Cybertruck all'interno di Fortnite. L'idea è che se alcuni giocatori vedono un avversario con tale mezzo, devono smettere di scontrarsi e allearsi contro quel singolo giocatore. Una volta eliminato, possono tornare a combattere tra loro come nulla fosse accaduto.

Ovviamente sebbene ci siano vari utenti che consigliano questo tipo di approccio, non è affatto detto che accada in modo massiccio nel gioco. In media, però, la reazione del pubblico non è positiva, ovviamente perché Telsa è di proprietà di Elon Musk, spesso aspramente criticato.

Bisogna inoltre notare, come segnalato dall'utente qui sotto, che Cybertruck dispone di un vetro frontale molto grande e questo rende più facile colpire il nemico alla guida. In un certo senso, si tratta di un contenuto "pay-2-lose", ovvero un oggetto a pagamento che rende più facile perdere. Di norma il problema è che certe microtransazioni sono "pay-2-win", ovvero aiutano a vincere contro chi non paga: qui è il contrario.

Voi cosa ne pensate del Tesla Cybertruck di Fortnite? Vi piace? Lo ritenete utile?

Ricordiamo anche che questo mezzo è disponibile anche in Rocket League!