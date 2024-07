Tesla Cybertruck arriva in Fortnite e Rocket League: vediamo il trailer e la data di uscita

Il Cybertruck anche in Rocket League

Con un post separato su X, il team di Rocket League ha anche confermato che il Cybertruck sarà disponibile domani.

Questo annuncio arriva in seguito a un teaser criptico pubblicato recentemente: il post rivela solo un'immagine di questo nuovo mezzo e non ci permette di vederlo in azione. Non sappiamo quanto costerà. Al momento, gli sviluppatori non hanno fornito alcun dettaglio su altri potenziali cosmetici a tema, quindi non è chiaro esattamente cosa abbia da offrire il nuovo pacchetto e quanto sarà personalizzabile (spesso gli oggetti speciali non possono essere mescolati con altri elementi cosmetici). Il veicolo assomiglia molto alla sua controparte reale in entrambi i giochi: non è però difficile ottenere tale risultato, visto quanto è spigoloso

Ricordiamo infine che Rocket League ha appena festeggiato il suo nono anniversario. Questo ha coinciso con una collaborazione con Adidas e con l'evento Festival of Football. Anche la Stagione 15 ha preso il via il mese scorso con il nuovo veicolo Nissan Fairlady Z.