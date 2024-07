Runescape Sanctum of Rebirth aggiunge un nuovo tipo di dungeon con ricompense incredibili

I dettagli di Sanctum of Rebirth

Jagex spiega che Sanctum of Rebirth include tre boss: Vermyx, Kezalam e Nakatra. Più si va avanti nel dungeon dei boss, più la sfida aumenta, ma aumentano anche le ricompense: con nuove armi magiche di livello 95, God Book The Scripture of Amascut, e The Prayer: Divine Rage, tutti disponibili man mano che si procede. Se riuscirete a sconfiggere la serie di boss e a raggiungere la fine, potrete ottenere un bottino ancora più prezioso. Se poi sconfiggete Sanctum of Rebirth a difficoltà difficile, otterrete ancora più ricompense, come potenziamenti delle armi di livello 95 e cosmetici esclusivi. In altre parole, conviene mettersi di impegno e cercare di superare questa sfida.

Va anche sottolineato che questo primo "dungeon boss" di Runescape è stato adattato ai nuovi e ai vecchi giocatori. C'è una modalità normale per chi non ha molta dimestichezza col gioco e una modalità difficile che propone un livello di sfida più alto e dei bonus extra.

Runescape Sanctum of Rebirth è disponibile gratuitamente per gli abbonati a partire da lunedì 22 luglio.

Ricordiamo poi che Jagex ha bannato un account dal valore elevatissimo: 250.000 dollari.