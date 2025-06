Jagex conferma i licenziamenti in corso, con un nuovo progetto di RuneScape messo in pausa

In ogni caso, questa operazione sembra aver influito anche sui giochi in sviluppo, in particolare con l'interruzione dei lavori su un nuovo progetto di RuneScape che sembrava avere un notevole importanza nell'economia generale del franchise.

Viene dunque confermato quanto circolava già in precedenza, con uno stato dei lavori che risulta dunque piuttosto complicato al momento all'interno del team, costretto ad affrontare una procedura di riduzione del personale che sembra abbia coinvolto soprattutto i dipendenti non direttamente legati allo sviluppo attivo.

Dopo le voci di corridoio emerse nei giorni scorsi, un portavoce del team Jagex ha confermato che lo studio sta effettuando diversi licenziamenti in un'operazione di ristrutturazione interna, che prevede anche il blocco dei lavori su un nuovo progetto di RuneScape, messo in pausa .

Roadmap invariata per RuneScape 3

"Sì, purtroppo ci sono state riduzioni di posti di lavoro presso Jagex. Queste sono state effettuate come parte di una ristrutturazione dell'azienda, in quanto Jagex pone maggiore enfasi sui giochi di RuneScape e sulla crescita della comunità", ha riferito un portavoce su Reddit.

Un'immagine di RuneScape

"La maggior parte dei ruoli è costituita da aree non legate allo sviluppo del gioco e non rivolte ai giocatori. Ci sono alcune eccezioni all'interno del team di RS, in quanto l'azienda si concentra su un approccio semplificato allo sviluppo", ha aggiunto, cercando di spiegare ulteriormente la situazione.

"Sono sicuro che molti di voi sono preoccupati per ciò che questo significa per RuneScape 3. Non si tratta di un cambiamento di direzione rispetto a quanto detto in precedenza da Mod North: siamo ancora impegnati a far crescere questo gioco e a investire su di esso. La nostra roadmap non cambierà a causa di queste riduzioni di posti di lavoro, e continueremo il grande percorso che abbiamo intrapreso con i nostri contenuti. Ve ne parleremo quando sarà il momento giusto".

Dunque la questione non sembra toccare lo sviluppo di progetti maggiori come RuneScape 3, il cui sviluppo prosegue regolarmente secondo i programmi in base a quanto riferito. Tuttavia è indubbio che ci siano state delle conseguenze nello stato dei lavori generale, in particolare per quanto riguarda il supporto.

Jagex ha cancellato alcuni aggiornamenti previsti e particolarmente richiesti dalla community, così come il progetto Zanaris, che doveva consentire l'hosting su server privati particolarmente richiesto dagli utenti, è stato messo in pausa a tempo indefinito. Proprio di recente abbiamo visto RuneScape: Dragonwilds debuttare in testa alla classifica Steam.