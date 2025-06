Artificial sarà il nuovo film su OpenAI: Luca Guadagnino tra i candidati alla regia

Le vicende di OpenAI diventeranno presto un film. A riportarlo è The Hollywood Reporter e, a quanto pare, Luca Guadagnino sarebbe in trattativa per la direzione. Per ora le informazioni in merito sono abbastanza scarse, ma si tratterebbe di un progetto che strizza l'occhio a The Social Network, film del 2010 che racconta il successo (e le difficoltà) di Zuckerberg. Scopriamo i primi dettagli in merito, partendo dalla trama ai possibili nomi che faranno parte del cast.