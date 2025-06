Clair Obscur: Expedition 33 torna su Amazon in versione retail, prendilo prima che sia vittima del Gommage

Finalmente è tornato disponibile, Clair Obscur: Expedition 33, il gioco del momento è nuovamente acquistabile su Amazon in versione retail per PlayStation 5 al prezzo base di 49,99€. La spedizione, stando alle indicazioni sulla pagina del prodotto, è indicata per i giorni che vanno dal 17 al 23 giugno. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o sfruttando il box qui in basso: In molti, nelle scorse settimane hanno lamentato la poca disponibilità della versione fisica del gioco per le varie piattaforme. Questa poca disponibilità, probabilmente, è dovuta a delle aspettative minori, che gli stessi produttori e sviluppatori, avevano riposto nel gioco. Fortunatamente, però, il titolo è tornato disponibile su Amazon e i tempi di spedizione non sembrano essere poi così lunghi.