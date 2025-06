PS5 riceve un nuovo aggiornamento di sistema: vediamo le novità dell'update di inizio giugno

Sony ha pubblicato in queste ore il nuovo aggiornamento di sistema per PS5, che porta il software alla versione 25.04-11.40.00 ma non sembra introdurre novità di grande rilievo, limitandosi al solito update correttivo che tuttavia risulta necessario per la sicurezza della console.

Le note ufficiali dell'aggiornamento, visibili a questo indirizzo sul sito ufficiale di Sony PlayStation, si limitano a riportare un solo punto come novità introdotta da questo update, ovvero il seguente:

Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate

E stop. Dunque sembra proprio trattarsi di un altro update che si basa soprattutto sul tradizionale incremento di stabilità del sistema ma anche con qualche variazione che potrebbe risultare visibile in termini di interfaccia, in attesa di capire meglio a cosa si riferisca la brevissima descrizione fornita dalla compagnia.