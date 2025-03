Disponibile l'aggiornamento di sistema di PS5 di marzo 2025, ecco le novità

Sony ha pubblicato l'aggiornamento di sistema 25.02-11.00.00 per PS5 , ossia quello di marzo 2025 . La nota di pubblicazione della patch indica che ci sono stati dei miglioramenti per le Attività, che sono state aggiunte delle impostazioni per migliorare il controllo parentale e che ora il sistema è più stabile. Il peso del download è di 1.3 GB circa.

Tutte le novità

Insomma, non ci troviamo di fronte a un aggiornamento mirato a risolvere solo qualche bug, ma a uno che aggiunge anche qualche funzionalità al sistema, seppure niente di davvero grosso come avvenuto per altri aggiornamenti, come possiamo leggere nella nota di pubblicazione ufficiale, diramata da Sony:

Una stabilissima scatola di PS5 Pro

Abbiamo semplificato la visualizzazione dei dettagli delle attività.

I dettagli dell'attività sono ora completamente visualizzati sulle schede.

I potenziali spoiler saranno comunque nascosti.

Le emoji unicode 16.0 sono ora supportate. Puoi utilizzarle nei tuoi messaggi.

Quando imposti il livello di limitazione del filtro contenuti su Dai 16 ai 19 anni o oltre, l'opzione Comunicazione e contenuti generati dagli utenti verrà ora impostata su Limita per impostazione predefinita. Se in precedenza hai impostato il livello su Dai 16 ai 19 anni o oltre, le impostazioni precedenti non verranno modificate e saranno visualizzate come Personalizza.

Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema.

Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate.

Come sempre, l'aggiornamento 25.02-11.00.00 sarà scaricato in automatico all'avvio della console, nel caso in cui sia connessa a internet.