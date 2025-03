Il nuovo aggiornamento di sistema porta PS4 alla versione 12.50

Giornata di aggiornamenti di sistema in casa Sony, che ha portato PlayStation 4 alla versione 12.50 . Come ci si poteva aspettare, considerando che parliamo di hardware della scorsa generazione, il download non è molto grande e, pur non limitandosi al solo miglioramento della stabilità, non introduce moltissimo. Poco male, perchè vale comunque la pena di scaricarlo e installarlo.

Cosa fa l'aggiornamento 12.50 di PS4

La nota di pubblicazione dell'aggiornamento 12.50 di PlayStation 4, afferma: "Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità in alcune schermate."

PS4 è una console ancora viva

Purtroppo è tutto qui, con Sony che non è scesa troppo nei dettagli dei cambiamenti apportati. Immaginiamo che saranno stati risolti anche alcuni bug residui, ma non aspettatevi altro. È probabile che moltissimi neanche si accorgeranno delle piccole novità introdotte, seppur gradite, quindi.

Sempre oggi, Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 5, la sua ultima console, decisamente più corposo di quello per PlayStation 4. Nessun aggiornamento a sorpresa per PS3, invece, come quello del mese scorso.

Detto questo, PS4 è una console ancora viva e vegeta, nonostante il lungo ciclo di vita, con nuovi giochi che continuano a essere pubblicati, i vecchi che continuano a ricevere aggiornamenti e con Sony che non manca di includerla in iniziative varie, come saldi e affini.