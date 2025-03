Se vi piace costruire città e colonie, su Steam c'è il festival che fa per voi

Su Steam è stato lanciato il Festival della costruzione di città e dei simulatori di colonie , che durerà fino al 31 marzo, consentendo di usufruire di offerte e sconti sui molti cuty builder presenti nel negozio di Valve. Insomma, se non vedete l'ora di darvi alla costruzione e alla gestione di una città, sulla Terra o nello spazio che sia, di una fabbrica e finanche di una linea ferroviaria, ora sapete dove cercare per trovare qualcosa che faccia al caso vostro.

Le offerte

I giochi in offerta sono davvero tantissimi, fatto che non stupisce visto quanto il genere è amato su PC. Partiamo quindi da Cities: Skylines II, venduto a 39,99 euro invece di 49,99 euro (-20%), e da Manor Lords, venduto a 27,99 euro invece di 39,99 euro (-30%).

Se vi interessano degli affari più evidenti, potete avere Frostpunk per 4,49 euro, invece di 29,99 euro (-85%), Ixion per 13,59 euro, invece di 33,99 euro (-60%), il recente Cataclismo per 19,49 euro, invece di 29,99 euro (-35%), dotAGE per 12,24 euro, invece di 17,49 euro (-30%) e il capolavoro dell'umanità Dwarf Fortress per 23,19 euro invece di 28,99 euro (-20%).

Naturalmente le offerte sono molte di più e non vi resta che di visitare la pagina del Festival della costruzione di città e dei simulatori di colonie per scoprirle tutte.

Da notare che il festival offre anche degli oggetti gratuiti per Steam, che potete ottenere visitando la pagina dedicata. Si tratta di un avatar animato, di una cornice per l'avatar e di un adesivo animato.