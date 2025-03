Stellaris 4.0 ha una data d'uscita, mentre la stagione 9 impazza

Come un fulmine a ciel sereno, Paradox Interactive ha fornito moltissimi dettagli sul futuro del 4X Stellari, dando il via alla Stagione 9. Sostanzialmente, ci sono tre pacchetti di DLC in arrivo e c'è una data d'uscita di Stellaris 4.0. Non poco, considerando gli anni che il gioco ha sulle spalle.

I DLC aggiungereanno un nuovo set di navi biologiche, ma ci saranno anche delle nuove Origini, Civic e Ascension, oltre a delle nuove strutture da costruire. Sarà rinnovato anche il sistema del Velo e saranno aggiunti dei nuovi eventi. Insomma, Stellaris diventerà ancora più vasto, come se non lo fosse già abbastanza. Detto questo, la data di uscita di Stellaris 4.0 è stata fissata a lunedì 5 maggio e coincide con il lancio di BioGenesis, il primo DLC della Stagione 9.