L'aggiornamento Phoenix di Stellaris è stato lanciato in condizioni precarie, Paradox chiede scusa

Il lancio della versione 4.0 dello strategico 4X Stellaris, chiamata Phoenix a indicare la rinascita del gioco, non è andata come sperato, nel senso che molti giocatori si sono ritrovati per le mani qualcosa di incompleto e da rivedere. Naturalmente le proteste non sono mancate, tanto che il game director Stephen 'Eladrin' Muray è intervenuto sull'argomento nel Dev Diary 383, ammettendo che il lancio è stato fatto troppo di corsa e chiedendo scusa per la situazione.