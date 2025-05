Le recensioni della nuova NVIDIA GeForce RTX 5060 potrebbero arrivare in ritardo per colpa dei driver

L'imminente debutto della NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB, annunciata con la RTX 5060 Ti il mese scorso, è avvolto da un alone di incertezza riguardo alle sue effettive capacità. Pare infatti che NVIDIA abbia deciso di non distribuire i driver della scheda grafica prima della sua effettiva disponibilità sul mercato, fissata per il 19 maggio. Un situazione che farebbe scattare qualche campanello d'allarme.

La strana strategia di NVIDIA

Secondo quanto riportato da Igor's Lab, NVIDIA pubblicherà i driver pubblici contestualmente al lancio ufficiale della RTX 5060, che avverrà il 19 maggio in concomitanza con il Computex. Questa tempistica potrebbe risultare problematica per gli utenti desiderosi di consultare recensioni affidabili prima di procedere all'acquisto nel giorno stesso del lancio. Molte testate del settore saranno impegnate all'evento Computex in quel periodo, rendendo difficile una tempestiva pubblicazione di analisi prestazionali. Hardware Unboxed ha inoltre confermato di possedere diverse unità di RTX 5060 per le recensioni, ma l'assenza dei driver aggiornati ne impedisce al momento la pubblicazione.

Il lancio della GeForce RTX 5060 si configura quindi come un raro caso in cui la GPU arriverà sul mercato basandosi unicamente sui dati forniti da NVIDIA, i quali, come spesso accade, potrebbero non riflettere pienamente le prestazioni reali. Nonostante NVIDIA abbia promesso un incremento prestazionale del 25% in rasterizzazione rispetto al modello precedente, tale affermazione potrà essere verificata solo attraverso i test indipendenti che verranno condotti una volta che la stampa specializzata avrà accesso alla scheda e ai driver prima della commercializzazione.

La GeForce RTX 5060, che arriva il 19 maggio a 299 dollari, condivide con il suo predecessore una dotazione di 8 GB di VRAM. Sebbene si tratti di una memoria più veloce, nel contesto attuale del 2025, 8 GB iniziano a rappresentare un limite per molti titoli moderni ad alta intensità grafica. Questa limitazione è stata probabilmente una delle ragioni del tiepido successo riscosso dalla GeForce RTX 5060 Ti 8 GB al suo lancio. La strategia di ritardare i driver per la RTX 5060 potrebbe quindi nascondere la volontà di controllare il flusso di informazioni sulle reali prestazioni della scheda fino al momento della sua effettiva disponibilità per il pubblico.

Voi che cosa ne pensate? Rimanete comunque interessati alla GeForce RTX 5060? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.