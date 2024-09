Prosegue il lavoro di traduzione in italiano di Stellaris: ora anche l'ultimo DLC parla la lingua di Dante

Come saprete Stellaris non è mai stato tradotto ufficialmente in italiano. Poco importa, perché un team di eroici e appassionati fan del gioco ha realizzato una eccellente traduzione amatoriale nella nostra lingu, liberamente scaricabile da Steam Workshop, GOG e dal sito dell'editore Paradox Interactive.

Avevamo già riportato in passato la notizia, in realtà, ma ci fa piacere rendervi noto che questi campioni della lingua di Dante hanno già tradotto anche l'ultimo DLC, Cosmic Storms, uscito appena una decina di giorni fa, che aggiunge diversi eventi cosmici al gioco.