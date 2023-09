Sellaris: la traduzione in italiano è arrivata alla versione 1.6.8, è sempre più completa

Potete scaricare "Stellaris Traduzione Italiana" su Steam e su mods.paradoxplaza.com (per le versioni non Steam).

Ci segnala Low Mist, e con gioia riportiamo, che il suo gruppo sta proseguendo i lavori sulla traduzione in italiano di Stellaris , arrivata alla versione 1.6.8 . Si tratta di un'opera mossa solo dalla passione della comunità italiana per lo strategico 4X spaziale di Paradox Interactive, che viene aggiornata costantemente e supporta anche i numerosi DLC del gioco.

Stellaris può essere giocato tranquillamente in italiano

Il progetto fu avviato originariamente da Puxxup, ma poi è stato ripreso da Low Mist e gli altri membri della comunità, che nella descrizione ufficiale della traduzione sottolineano: "Molti credono che per creare questa mod sia stata fatta una semplice traduzione dei testi, ma non è cosi. Gli utenti navigati sanno che Paradox aggiorna costantemente i propri titoli, questo, oltre ad ampliare la mole di testo da tradurre, comporta una costante revisione tecnica dei file per evitare l'insorgere di problemi."

Il progetto ha anche un server Discord dedicato, cui potete donare un boost nitro per supportare il progetto. "Su Discord, oltre ad aiutarci, potrai chiedere consigli, organizzare partite in multiplayer, ricevere aggiornamenti sulle mod e fare amicizia con tantissime persone."

Insomma, se la lingua inglese è stato il freno principale a farvi acqusitare e giocare Stellaris, sappiate che non avete più motivo di esitare, perché potete tradurre il gioco in italiano in maniera facile e veloce, entrando anche in contatto con il team per avere ulteriori ragguagli. Meglio di così.