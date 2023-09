Steam: ecco le date di saldi e festival maggiori in arrivo nel 2023 e a inizio 2024

Tramite un post ufficiale pubblicato su Steam , Valve ha annunciato i saldi e i festival maggiori che si svolgeranno sullo store nel primo trimestre del 2024. In precedenza aveva anche confermato le date degli eventi in arrivo durante il 2023, il che ci permette di stilare un elenco piuttosto corposo delle tornate di sconti in arrivo nei prossimi mesi , che riportiamo di seguito:

Tante occasioni per risparmiare

Il Next Fest, dal 9 al 16 ottobre, in particolare darà modo agli utenti di Steam di scoprire numerosi giochi in arrivo tramite altrettante demo gratuite che verranno rese disponibili dagli sviluppatori aderenti all'evento.

I Saldi autunnali, invernali e primaverili invece propongono solitamente una valanga di sconti di qualsiasi genere e per tutti i gusti, dai tripla A agli indie, e dunque rappresentano il momento migliore per sfoltire la vostra lista dei desideri.

Infine, i festival sono tornate di sconto in cui vengono messi in evidenza giochi in base a tema particolari. Ad esempio il festival "pirati contro ninja" vedrà tutti titoli che includono almeno un pirata, un ninja o meglio ancora entrambi. Mentre quello del "capitalismo e dell'economia" sarà dedicato ai giochi incentrati sulla moneta sonante.

Nel frattempo, vi segnaliamo che tutti i giochi Konami sono in offerta su Steam per un periodo limitato di tempo.