Armored Core 6: patch 1.03 disponibile, ecco cosa cambia

Tra le novità, le note ufficiali menzionano l'aggiunta di un'opzione per smettere di seguire un match online in modalità spettatore. Inoltre è stato aggiunto il parametro "Chg. Ammo Consumption" al pezzo "IB-C03W3: NGI 006" e "Scan Standby Time" per tutti i pezzi della testa visualizzati nel menu.

Bug e problemi con trofei e obiettivi

Oltre a questo sono stati risolti diversi bug relativi a specifiche missioni e altri più generici riguardanti l'utilizzo di armi a distanza e ravvicinate, l'interfaccia di gioco e via dicendo.

I cacciatori di trofei / obiettivi invece saranno felici di sapere che sono stati risolti i problemi che impedivano di ottenere alcuni trofei nonostante si fossero raggiunte le condizioni per lo sblocco. In particolare, se non siete riusciti a ottenere "Collezionista di armi", "Collezionista di componenti esterni" e "Collezionista di componenti interni", FromSoftware suggerisce di vendere un qualsiasi pezzo di questa categoria e riacquistarlo, per sbloccare immediatamente il trofeo / obiettivo.

Potrete leggere le note ufficiali al completo, al momento disponibili solo in lingua inglese sul sito ufficiale di Bandai Namco a questo indirizzo.