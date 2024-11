Armored Core 6 Launch Edition è in offerta per il Black Friday di Amazon a un ottimo prezzo

Proseguono le offerte del Black Friday di Amazon.it, così come le nostre segnalazioni sulle offerte più interessanti in ambito tecnologico, videogiochi e non solo. Ad esempio, al momento è possibile acquistare Armored Core 6 in formato Launch Edition a meno di 30 euro sia in versione PS5 che per PS4. Se siete interessati potrete raggiungere l'offerta a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei due box sottostanti. Il prezzo attuale del gioco per PS5 è di 27,97 euro, il 23% rispetto al prezzo mediano di 36,10 euro. La versione PS4 invece viene proposto a 26,57 euro. In entrambi i casi il prodotto è venduto e spedito da Amazon.it, con restituzione possibile fino al 15 gennaio 2025.