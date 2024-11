Gran Turismo 7 per PS5 e PS4 è in forte sconto per i saldi del Black Friday di Amazon

Le promozioni del Black Friday 2024 di Amazon.it sono un'ottima occasione per risparmiare su tantissimi prodotti di vario genere, tra cui tecnologia e videogiochi. Tra le offerte attive troviamo anche Gran Turismo 7 , che ora è possibile acquistare approfittando di uno sconto del 51% per la versione PS5 e del 58% per quella PS4 . Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei due box sottostanti. Al momento la versione PS5 è in promozione a 39,97 euro , con un risparmio di circa 40 euro rispetto ai canonici 80,99 euro. La versione PS4, invece, è disponibile a 29,90 euro , anziché 70,99 euro. In entrambi i casi il prodotto è venduto e spedito da Amazon.it, con possibilità di fare il reso entro il 15 gennaio 2025.

I dettagli di Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 è l'ultimo capitolo della celebre serie di corse su quattro ruote di Polyphony Digital realizzato per PS4 e PS5. Il gioco include le modalità classiche come la Carriera, l'Arcade e Sport, a cui si aggiungono novità come Music Rally e la ricca modalità fotografica Scapes.

Come da tradizione della serie, troviamo un vasto parco auto con oltre 400 bolidi di oltre 60 marchi automobilistici differenti e un variegato assortimento di circuiti reali e originali, che portano i giocatori in 37 località diverse su un totale di 110 configurazioni. Il titolo viene costantemente aggiornato con nuovi circuiti, vetture e correzioni, con l'ultimo update che ha introdotto anche il supporto nativo a PS5 Pro, migliorando la grafica e aggiungendo i riflessi in ray tracing. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Gran Turismo 7.