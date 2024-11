Gran Turismo 7 è ora aggiornato per PS5 Pro: vediamo i miglioramenti applicati con l'update

Gran Turismo 7 ha ricevuto l'aggiornamento che aggiunge il supporto a PS5 Pro, all'interno del recente update che ha portato anche diversi nuovi contenuti per la simulazione di guida da parte di Polyphony Digital, uscito nelle ore scorse.

Abbiamo visto le tante novità apportate dall'update 1.54 di novembre con 5 auto, nuovi eventi e migliorie all'IA, ma insieme a queste è arrivato anche il supporto ufficiale per PS5 Pro, rendendo anche Gran Turismo un gioco "Enhanced" per la nuova console Sony, come d'altra parte era stato già annunciato in precedenza.

L'aggiunta delle nuove caratteristiche tecniche risulta particolarmente interessante, perché porta il gioco a un ulteriore livello qualitativo in termini grafici, partendo già da un'ottima base.