Hidetaka Miyazaki ha anticipato che FromSoftware è al lavoro su diversi progetti dopo Shadow of the Erdtree

Hidetaka Miyazaki, il director di Elden Ring , nonché capo di FromSoftware , ha chiesto scusa ai fan per la lunga attesa sostenuta per Shadow of the Erdtree , l'espansione del suo gioco di ruolo d'azione fantasy open world. Lo ha fatto in occasione della premiazione di Golden Joystick Award, dove Shadow of the Erdtree ha vinto il premio come migliore espansione dell'anno. È stato anche un buon momento per accennare al futuro della compagnia.

Vari progetti in sviluppo

Senza grosse sorprese, pare che FromSoftware sia già al lavoro su diversi progetti. Purtroppo non ha fornito dettagli in merito, anche se è naturale che uno studio di successo non si fermi e metta subito in cantiere qualcosa di nuovo.

Miyazaki si è detto onorato del premio ricevuto e, nel video inviato all'evento, ha ringraziato i fan per il supporto dato al gioco. Qui ha voluto anche scusarsi: "Devo chiedere sinceramente scusa per la lunga attesa di più di due anni dal lancio del gioco principale, per l'arrivo di questo DLC," ha detto, per poi aggiungere: "Detto questo, ricevere un premio così prestigioso mi dà un grande sollievo, e sono davvero grato a tutti i giocatori che si sono divertiti e hanno supportato il gioco principale e il DLC."

Dopo aver ringraziato il team di sviluppo che ha lavorato insieme a lui, Miyazaki ha aggiunto che il supporto ricevuto è stato fonte di forza per FromSoftware e per il suo futuro, per poi aggiungere: "Attualmente stiamo lavorando a vari nuovi progetti, e spero che rimarrete sintonizzati per scoprire cosa abbiamo in cantiere."

Come detto, non ha fornito alcun dettaglio in merito, ma non era lecito attendersi molto altro. L'unica certezza è che non ci sarà un secondo DLC di Elden Ring. Quindi, al massimo, avremo Elden Ring 2.