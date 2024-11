Silent Hill 2 su PS5 Pro dovrebbe aver corretto i problemi grafici con la nuova patch disponibile

Ci sono anche correzioni dedicate alle altre versioni, come quelle che risolvono alcune interferenze con la vibrazione del controller per la versione Steam e altre relative sempre al sistema di controllo come sensibilità del mouse e altro, ma forse gli elementi più attesi sono proprio quelli relativi a PS5 Pro.

In queste ore è stata distribuita la Patch 1.06 per Silent Hill 2, che risolve diversi problemi tecnici e, in particolare, dovrebbe aver aggiustato gli inconvenienti che funestavano la versione PS5 Pro , tanto da renderla peggiore di quella originale e aver fatto anche scaturire diverse proteste da parte degli utenti.

Konami ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Silent Hill 2 che dovrebbe aver risolto i problemi grafici su PS5 Pro , che rendevano la versione per la nuova console Sony ben poco piacevole da utilizzare, avendo fatto scaturire anche diverse polemiche.

Tanti aggiustamenti effettuati

L'update dovrebbe dunque aver corretto i glitch grafici emersi con il passaggio di Silent Hill 2 Remake alla versione PS5 Pro, che sporcavano alquanto l'immagine introducendo degli artefatti fastidiosi.

Oltre a questo, numerose correzioni riguardano anche il gameplay, con l'eliminazione di diversi bug e imperfezioni.

Potete trovare l'elenco completo degli aggiustamenti effettuati dalla patch in questione a questo indirizzo sul sito ufficiale Konami, che per PS5 Pro menziona semplicemente l'aggiustamento di un problema con gli obiettivi e un generico "aggiustamenti per i glitch grafici di PS5 Pro", che potrebbe però essere più importante di quanto sembri, in attesa di riscontri diretti.

Per il resto, l'elenco dei fax è alquanto esteso e vi rimandiamo dunque al sito per vederli in maniera completa, ma anche numerosi aspetti del gameplay hanno ricevuto dei miglioramenti, evidentemente.