Silent Hill 2 ha dei grossi problemi su PS5 Pro, rivela un video

Stando a quanto evidenziato nell'ultimo video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, Silent Hill 2 ha dei grossi problemi su PS5 Pro, frutto evidentemente di un aggiornamento frettoloso che non impiega al meglio le tecnologie messe a disposizione dalla nuova console.

Addirittura l'autore del filmato sostiene che al momento Silent Hill 2 gira meglio su PS5 base che non su PlayStation 5 Pro, e questo soprattutto per via degli inconvenienti legati a un'implementazione errata della PlayStation Spectral Super Resolution, che nel gioco di Bloober Team va a sostituire la FSR.

In pratica l'upscaling proprietario di Sony va a creare una serie di artefatti e di rumore da compressione su tutti i riflessi e sull'occlusione ambientale, "sporcando" l'immagine con diversi dettagli grafici che "clippano" continuamente, in maniera tanto fastidiosa quanto evidente.

L'entità di questi problemi diventa ancora più marcata laddove si utilizzi la modalità prestazioni, in quanto la PSSR deve in quel caso elaborare le immagini a una risoluzione inferiore e ciò produce artefatti e clipping impossibili da ignorare.