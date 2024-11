Apple rimuove lo stile Sketch da Image Playground, riducendo le opzioni disponibili

Apple ha deciso di eliminare uno degli stili di generazione immagini originariamente previsti per Image Playground, l'app che sfrutta le capacità avanzate di Apple Intelligence. Lo stile Sketch, introdotto alla WWDC 2024 insieme agli stili Animazione e Illustrazione, non compare più nelle ultime versioni beta di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, suggerendo una decisione definitiva in vista del rilascio ufficiale.

Rimozione in sordina La descrizione aggiornata dell'app su App Store ha già rimosso ogni riferimento alla modalità sketch, definita inizialmente come uno stile accademico e dettagliato, ideale per creare disegni sofisticati su sfondi semplici. Ora, le opzioni stilistiche di Image Playground si limitano a due, ovvero Stile Animazione 3D e Stile Illustrazione. Il primo mostra un look vivace, con personaggi espressivi e ambientazioni che ricordano i migliori film d'animazione, mentre il secondo ha contorni più netti, forme semplici e colori accesi, così da poter creare composizioni allegre e dinamiche. Image Playground in azione. Le motivazioni dietro la rimozione dello stile Sketch non sono state rese note da Apple. È possibile che si tratti di difficoltà tecniche riscontrate nell'implementazione o di una decisione mirata a semplificare l'esperienza utente, rendendo l'app più intuitiva e accessibile. Nonostante ciò, Apple potrebbe considerare di arricchire Image Playground in futuro con nuovi stili o funzionalità, ampliando ulteriormente le possibilità creative degli utenti e rispondendo a eventuali richieste del pubblico.