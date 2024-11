Astro Bot ha venduto tanto? Ha venduto poco? Non pensateci, il gioco è importante per questo altro motivo

Astro Bot ha venduto 1,5 milioni di unità nelle prime nove settimane di vita, come vi abbiamo segnalato. Un risultato che in valore assoluto non sembra poi così grande, visto che siamo abituati a sentire di giochi che piazzano 5 o più milioni e sono considerati fallimenti. Astro Bot viene visto come uno dei "grandi AAA di Sony" per PlayStation 5 e probabilmente qualcuno si aspettava numeri superiori, visto anche l'entusiasmo di stampa e pubblico in rete.

Ciò detto, va sempre ricordato che tutto va visto in prospettiva e che Astro Bot ha dalla propria costi di produzione certamente più bassi rispetto ai "veri" AAA di Sony, come ad esempio God of War e Horizon Forbidden West.

Con soli tre anni di sviluppo (anche se volendo potremmo sommarci i tempi di sviluppo di Astro's Playroom, che in qualità di gioco gratuito non ha generato guadagni) e 60 persone al lavoro, Astro Bot non aveva bisogno di ottenere vendite nell'ordine delle decine dei milioni per rientrare dei costi.

C'è però una cosa che in tutto questo discorso a nostro parere storpia. Stiamo ragionando troppo in termini di guadagni o perdite, fattore assolutamente rilevante ma non l'unico da tenere in considerazione.