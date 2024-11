Le vendite di Dragon's Dogma 2 sono state aggiornate: Capcom svela i numeri più recenti

Capcom sta vivendo anni molto positivi, con vari suoi prodotti (prima di tutto Resident Evil e Monster Hunter) che stanno passando attraverso la propria epoca d'oro, se guardiamo solo le unità vendute . Ovviamente non tutti i giochi della compagnia sono in grado di piazzare cifre da record come quelle dei due franchise citati, sebbene questo non voglia dire che siano andati male.

I nuovi dati su Dragon's Dogma 2

Capcom ha infatti aggiornato la lista dei giochi "Platinum", ovvero dei giochi con oltre un milione di unità piazzate, e Dragon's Dogma 2 segnala ora 3,3 milioni di unità vendute a livello mondiale. Di nuovo, parliamo di dati calcolati fino al 30 settembre, quindi è possibile che nell'ultimo mese (e più) abbia piazzato altre copie che non sono parte di questo valore.

Va ricordato che Dragon's Dogma 2 aveva raggiunto i 3 milioni venduti a maggio di quest'anno, quindi vuol dire che in quattro mesi ha distribuito altre 300.000 copie. Un numero non enorme, per certo, ma sappiamo che i giochi di Capcom tendono a vendere a lungo termine, anche grazie a promozioni regolari.

Inoltre, è possibile che Capcom decida di pubblicare un contenuto a pagamento aggiuntivo, che darà nuova vita all'opera. Non abbiamo informazioni ufficiali in merito al momento, ma è ciò che è accaduto con il primo gioco. Nel mezzo, Capcom ha aggiunto una modalità facile, così come nuove impostazioni grafiche e anche potenziamenti per la versione PS5 Pro.

Ricordiamo che Dragon's Dogma 2 è un gioco di ruolo d'azione a mappa aperta e single player (ma con funzionalità online per prendere in prestito NPC creati da altri giocatori). Se volete scoprire tutti i dettagli sul funzionamento del gioco, potete leggere la nostra recensione di Dragon's Dogma 2.