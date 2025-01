Dopo Dragon's Dogma 2, il director è già al lavoro su di un nuovo progetto

Dopo aver diretto vari Devil May Cry e i due Dragon's Dogma , Hideaki Itsuno non si vuole fermare e ha già iniziato a lavorare su un "nuovo progetto" con LightSpeed Studios, il suo nuovo studio fondato dopo l'addio a Capcom dato la scorsa estate, arrivato dopo aver passato trent'anni circa all'interno della compagnia.

Gioco misterioso

Ora Itsuno ha inaugurato il nuovo anno con un messaggio per i suoi fan e un invito agli sviluppatori rivolto agli sviluppatori che siano interessati a lavorare per lui. "Un nuovo progetto è già iniziato," ha twittato la notte di Capodanno, accompagnando il messaggio con una sua foto sorridente fatta all'interno dello studio. "Faremo del nostro meglio per annunciarlo a tutti il prima possibile. Stiamo anche cercando persone che ci aiutino nello sviluppo del gioco!"

Naturalmente non ci sono dettagli sul gioco, visto che è davvero troppo presto per avere qualcosa di concreto. L'unica certezza è che dovrebbe essere un action tripla A, come da obiettivi di LightSpeed Studios e come desumibile da una dichiarazione di Itsuno, fatta al momento della fondazione della software house: "Sono entusiasta di creare titoli d'azione AAA originali con il fantastico team di LightSpeed Studios e di costruire esperienze estetiche e innovative per la comunità globale dei giocatori."

Purtroppo le posizioni lavorative aperte sul sito di LightSpeed Studios Japan non forniscono ulteriori dettagli sul gioco misterioso, che dovrebbe essere ancora nelle fasi iniziali. Diamo quindi tempo al tempo.