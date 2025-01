GeForce Now festeggia il nuovo anno con tanti nuovi giochi in uscita a gennaio

Nvidia ha annunciato l'arrivo a gennaio 2025 di ben 14 nuovi giochi su GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento. Tra questi Sniper Elite: Resistance, Eternal Strands e Space Engineers 2. Comunque sia l'elenco è molto più corposo.

Inoltre, è stato ricordato che GeForce NOW vi porta al CES: gli utenti potranno infatti partecipare alle missioni GeForce LAN 50 che inizieranno il 4 gennaio e sbloccare delle ricompense durante le sessioni di gioco (anche in assenza di un sistema da gaming). Inoltre, chiunque potrà ottenere un posto virtuale in prima fila al Keynote di apertura del CES di NVIDIA che si terrà il 7 gennaio, usando il cloud della piattaforma.

Lo stadio virtuale è accessibile tramite l'app GeForce NOW su PC e Mac o direttamente da un browser Web, anche per chi non possiede un abbonamento a GeForce NOW. Partecipare è semplice: non è necessario creare un nuovo account, e gli utenti di GeForce NOW possono godere di un'esperienza ottimizzata e raccogliere oggetti digitali a tema NVIDIA all'interno dello stadio virtuale.