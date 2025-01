Un set LEGO di PlayStation 2 sarà preso in considerazione dalla compagnia per diventare ufficiale

Il progetto nasce dalla piattaforma LEGO Ideas , dove chiunque può proporre dei set creati usando i mattoncini LEGO alla ricerca di sostenitori per farli diventare realtà. Se un progetto raggiunge i 10.000 sostenitori entro un determinato periodo di tempo, viene revisionato dall'azienda, che ne decide il futuro.

Un set LEGO amatoriale che riproduce PlayStation 2 ha ottenuto abbastanza supporto dalla comunità per essere preso in considerazione da LEGO. Cosa significa? Che nel caso in cui tutto vada per il verso giusto, potrebbe diventare ufficiale ed essere messo in vendita, previ accordi con Sony.

Un set già molto amato

Il set PS2 di RippleDrive, che permette di costruire una replica della seconda console casalinga di Sony, ha recentemente raggiunto il numero di sostenitori necessari in tempo per essere valutato nella fase di revisione LEGO del 2025, prevista per gennaio.

Il set LEGO di PS2 ha molti dettagli interni

Il set attuale è composto da oltre 2.000 pezzi e consente di costruire la console (design originale), un controller DualShock 2 e le memory card, con una scala "quasi" 1:1. Inoltre, il vassoio del disco è apribile e si possono rimuovere le coperture delle memory card per inserire le memory card LEGO, così come collegare il controller finto. Ancora meglio, il set include dei componenti interne visibili: è possibile rimuovere la parte superiore e osservare i pezzi e i circuiti che compongono la macchina. Si tratta di un set estremamente dettagliato e non stupisce che abbia ricevuto così tanto supporto.

Naturalmente ci sono ancora alcuni ostacoli da superare prima che diventi ufficiale, tra verifiche e accordi commerciali tra LEGO e Sony. Va detto che le due compagnie sono già in buoni rapporti, visto il lancio di set dedicati a delle proprietà intellettuali di Sony e di LEGO Horizon Adventures.