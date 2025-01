Xbox Game Pass perderà 6 giochi a metà gennaio, ecco l'elenco completo

In attesa di scoprire la prima infornata di titoli in arrivo nel 2025 per gli abbonati, l'app di Xbox ha svelato in anticipo che sei giochi lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass il prossimo 16 gennaio, tra cui Exoprimal e Figment: Journey Into the Mind.

Vediamo l'elenco completo dei titoli che presto lasceranno il servizio: