Game Pass starebbe per ricevere altri due giochi a gennaio, tra cui un classico Blizzard

Il noto leaker extas1s, piuttosto seguito per quanto riguarda le novità di Game Pass, ha riferito due giochi che dovrebbero essere in arrivo nel catalogo durante il mese di gennaio, tra i quali compare anche un grande classico Blizzard.

Secondo il personaggio in questione, nel mese di gennaio dovrebbero arrivare il primo Diablo su PC Game Pass e EA Sports UFC 5 all'interno del catalogo di EA Play, dunque di conseguenza anche all'interno di Xbox Game Pass Ultimate, essendo i due cataloghi collegati tra loro.

Ovviamente non possiamo prendere la cosa come ufficiale ma solo come voce di corridoio, sebbene extas1s abbia dimostrato in passato di riuscire ad azzeccare in maniera piuttosto accurata le novità che riguardano il Game Pass in particolare.